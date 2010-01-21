台湾派“货机”过境美国救灾

Image caption 台灣派往海地救援的軍方運輸機C130

台灣政府派出一架「貨機」前往海地執行震災救援任務，美方證實已同意台灣方面要求，讓飛機在美國領土加油。

這架「貨機」據台灣媒體廣泛指出是軍方的C-130運輸機，台灣政府過去也曾在南亞海嘯時派出C-130運輸機執行人道救援任務。

但台灣政府對此不願證實；包括台外交部與國防部都對BBC中文網表示，對相關說法不予置評。

官方低調反應可能是為了避免來自北京反對，若派往海地的「貨機」真的是軍方運輸機，這將是自台美斷交三十年以來台灣軍機首度獲准過境美國本土。

美方在台灣的最高代表處「美國在台協會」則證實了在人道的考慮下，美國同意台灣的「貨機」在美國領土加油，以利其迅速前往海地進行人道救援。

據台灣媒體指出，這架台灣空軍運輸機在前往海地途中需多次加油，其加油地點是在美軍的基地。

這架飛機據信裝載了醫療用品等海地急需的人道救援物資，而此前台灣民間捐贈的一批物資，則已由民間的Fedex貨機運到海地鄰國多米尼加。

海地是台灣在全球的23個邦交國之一，台灣政府除了捐贈500萬美元外，也派出了包括醫療與搜救人員前往救援。

這些前往海地救援的醫療人士也包括了軍方的醫護人員，但這些來自軍方「三軍總醫院」的救援人員是以台灣紅十字會救護隊的名義前往救災。

在上周末加入搶救生還者工作的台灣消防署救援人員已在本周稍早時結束任務，而台灣紅十字會的搜救隊也在當地時間周四結束搜救工作。

總統馬英九說他數天前在同台灣派出的消防署救難人員通電話時，曾問到是否有大陸救難隊在附近，而救難員回他說有維和部隊保護台灣救難隊，其中有六十多位是來自中國大陸軍隊。

馬英九稱兩岸在此議題上是同時救援一個深受震災的國家，用人道行動得到國際輿論的肯定。