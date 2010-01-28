中国重拳整顿地方驻京办

2010年1月28日

圖像加註文字， 一些駐京辦被認為是腐敗滋生地（新華圖片）

據中國媒體報道，中國國務院出台整頓地方駐京辦意見，半年內撤銷所有縣級駐京辦。

新華社周四（28日）報道說，中國國務院辦公廳在1月19日印發了《關於加強和規範各地政府駐北京辦事機構管理的意見》（以下簡稱《意見》）。

最早傳出整頓駐京辦消息的是《瞭望》雜誌，但它並沒有具體提及國務院的有關文件，只是說有關部門正在制定計劃，在六個月內撤銷數千家駐京辦。

新華社還引述國務院機關事務管理局有關負責人的話說，派出地政府要切實承擔起對駐京辦事機構的主體責任。

根據新的規定，各地駐京辦事機構不得違規使用財政資金在北京新建和購置具有經營、接待服務性質的場所。

亦官亦商

許多駐京辦事機構都在北京設有類似賓館的接待處或招待所，有的規模和四星級賓館酒店不相上下，而且大都對外營業。

各地駐京辦事機構開設的餐廳飯館更成了品嚐地道特色佳肴的好去處。

由於監管不嚴，許多駐京辦被指職責不明，財政不清，成了地方政府進京跑官、爭項目、要資金的場所。駐京辦事人員到中央各部委「托人打點」被形容為「跑部錢進」，因此不少駐京辦已經成為腐敗的滋生地。

新規定按照「誰派出、誰監管」的原則，要求地方政府加強對駐京辦的監管職能，尤其要加強駐京辦的預算、財務和資產管理及審計。

過多過濫

據中國官方公布的統計數字，截至2006年底，各地政府及政府部門駐京辦事機構共有927家。

其中省級政府（包括計劃單列市和副省級城市）及經濟特區政府駐京辦事機構50家，地市級政府駐京辦事機構295家，地方各級政府部門駐京辦事機構146家，縣級政府及行使政府管理職能單位駐京辦事機構436家。

對於有公眾擔憂，被撤銷的駐京辦事機構會以其他形式變相繼續存在下去，國務院機構管理辦公室表示，《意見》已經明確，除按規定保留的駐京辦事機構外，地方各級政府及其部門不得以任何名義和形式在北京設立新的辦事機構，或者派駐人員以駐京辦事機構名義開展活動。

對不嚴格執行《意見》要求、違反有關規定的，歡迎公眾及時向有關部門舉報，一經查實，要嚴肅處理，並追究有關人員的責任。