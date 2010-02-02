音频：网络人周曙光谈民主的定义

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網名zuola的中國網絡人周曙光贏得由美國國務院發起的「民主就是……」民主定義競賽活動。

美國國務院星期一（2月1日）發表聲明說，在來自世界30多個國家的1400多名Twitter用戶參與的「民主就是……」活動中，周曙光的民主定義得到最多用戶的推崇。

周曙光的民主定義是：「民主就是獨立的個體和獨立的組織在文明社會中使用除暴力外的透明手段爭取利益最大化的過程中逐漸完善的遊戲規則。」

周曙光是中國著名的網絡人，曾因報道「史上最牛釘子戶」等消息被部分媒體譽為「中國民間記者第一人」。

他得知獲獎消息後接受BBC中文網採訪時表示，很高興自己對民主的理解可以為更多人所接受並廣泛傳播。

不過他說，他更樂於看到別人對他想法的反駁，因為「這樣可以讓大家更加清楚去了解什麼是民主，把每個人心目中定義的民主說出來」。