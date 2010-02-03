陈水扁家人伪证案二审刑期缩减

Image caption 陳水扁的妻子吳淑珍被判處無期徒刑

台灣高等法院就前總統陳水扁家人在國務機要費案涉及偽證罪作出宣判，二審法官將陳水扁家族判刑的刑期縮減，但仍未判其緩刑。

陳水扁在總統任內對國務機要費的使用，被一審法院裁定為貪污並判處無期徒刑，他的兒女以及女婿，都因為在此一案件中作出偽證而被判刑。

他的妻子吳淑珍除了其它被指控的罪名而被判處無期徒刑外，在此一偽證案中則被控叫唆偽證。

二審法官周三作出的宣判將陳水扁家人的刑期縮減，吳淑珍由原本被判刑一年被減為九個月，而他的兒女與女婿的刑期，則由原先的六個月減為三個月。

吳淑珍的律師說二審的刑期雖然縮短，但是仍未如願就此一控罪獲得緩刑的判決，對於這樣的結果在滿意與不滿意之間。

相對於台北地方法院一審中的其它眾多成立罪名以及其伴隨的重刑，陳水扁家人在偽證案中被判的刑期相對較輕。

眾多罪名

檢方指控吳淑珍收集其子女與女婿平日消費的發票不實核銷國務機要費，這被一審法院以偽造文書，侵佔公有財物，利用職務詐取財物等罪名定罪。

這起偽證案則是因為檢方指控司法傳喚其子女與女婿作證時，吳淑珍叫唆他們作出偽證宣稱發票是代父母購物贈禮或宴客的公務支出。

但他們後來向檢察官承認偽證進行認罪協商，希望能與一些同檢方配合的被告一樣，就偽證罪部份被判處緩刑。

二審雖然縮減了刑期仍然未判決緩刑，不過按台灣的法律制度，就此案被判處三個月的刑期的陳水扁兒女，可能將以社會勞動服務替代。

除了這起偽證案外，陳水扁家人還被指控涉及其它案件，吳淑珍被指控包括收賄洗錢等一系列罪名一審都判有罪，並被判處無期徒刑以及3億台幣罰金。

而陳水扁的兒子陳致中則被控洗錢而在一審判決中被判刑兩年六個月與1.5億台幣罰金。