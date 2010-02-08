灰色地带的“黑客培训网站”

Image caption 北京稱中國是黑客襲擊的受害者

據中國《武漢晚報》報道，中國警方查封了「國內最大的黑客培訓網站」--「黑鷹安全網」，並且逮捕了網站的負責人。

據報道，整個案件開始於2007年10月。當時，湖北省的一個網吧受到黑客攻擊和敲詐。

警方隨後抓捕了三名犯罪嫌疑人，並且發現這些嫌疑人都是「黑鷹安全網」的成員。

形成產業

警方在2009年4月破獲這一案件之後，又經過半年的凖備，在2009年11月26日查封了「黑鷹安全網」，並逮捕了網站的三名主要成員。

網絡專家表示，黑客牟利的方式多種多樣。小規模的攻擊，可以敲詐網吧和小型商業網站。規模大一點的，可以受雇充當網絡打手，打擊雇主的商業對手，收取報酬。此外，還可以刺探有價信息牟利。

由於這些利益的驅使，黑客培訓也隨之形成產業。

其實，「黑鷹安全網」並不是中國唯一一家所謂的「黑客培訓網站」，也不是第一家受到警方搜查的此類網站。

淡化黑客色彩

一些評論人士指出，隨著當局對黑客行為打擊力度的增加，許多黑客培訓網站開始淡化黑客色彩，強調自己「網絡安全培訓」的特徵。

「黑鷹安全網」此前也形容自己是網絡安全技術培訓機構，並聲稱為全國多家門戶網站培訓輸出過大批安全技術人才。

分析人士指出，許多這類網站都是在灰色地帶行走，隨時都有被調查和關閉的可能。

中國媒體報道說，查封「黑鷹安全網」是《刑法第七修正案》把非法提供黑客工具行為入罪之後偵破的第一起典型案例。

中國人大在2009年2月通過的《刑法第七修正案》定義的犯罪行為包括：「提供專門用於侵入、非法控制計算機信息系統的程序、工具，或者明知他人實施侵入、非法控制計算機信息系統的違法犯罪行為而為其提供程序、工具，……」

高科技犯罪

在北京的法律專家金小鵬在接受BBC中文網採訪時說，他並不了解這起案件的具體證據，但是從法理上來看，應該從三個方面來考慮是不是能給這個網站和相關人員定罪。

首先，要看嫌疑人所製造和傳播的技術是不是只能用於犯罪，也就是說，他的軟件是不是只能用於黑客犯罪。

其次，要看嫌疑人在傳授有關技術時是不是明知對方要利用這個技術去犯罪。也就是說，是不是在有意協助犯罪。

最後，要看這個公司過去的經營是不是合法。

金小鵬說，高科技犯罪屬於新型犯罪。在新型犯罪這個領域，在認定犯罪的構成和犯罪的性質等各個方面都有不同的認識。所以，通過這個案件可以為討論同類型案件的犯罪界定問題提供一些有價值的思考。