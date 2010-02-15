前中国首富黄光裕春节前被起诉

Image caption 黃光裕和哥哥黃俊欽都身陷囹圄

曾取得中國首富地位的前國美電器董事局主席黃光裕已經在春節前被正式起訴。

黃光裕被控「非法經營罪」、「內幕交易罪」和「單位行賄罪」，將在北京市第二中級人民法院出庭受審。

新華社報道稱，「同案其他被告人及相關被告單位亦由北京市人民檢察院第二分院一併提起公訴」，但沒有具體說明其他被告人的身份和具體的開庭日期。

黃光裕在2008年11月被警方帶走後，中國已有一系列落馬官員被指與他的案件有關係。

保密協議

這些人中包括原商務部條約法律司正司級巡視員郭京毅，原商務部外資司副司長鄧湛、原國家外匯管理局管理檢查司司長許滿剛、原公安部部長助理、經濟犯罪偵察局局長鄭少東、公安部經濟犯罪偵察局副局長兼北京直屬總隊總隊長相懷珠、原上海市公安局副局長朱影、原最高人民法院副院長黃松有、原廣東省政協副主席陳紹基、原浙江省紀委書記王華元等。

目前尚不清楚這些人中是否有人與黃光裕同案被起訴，或者新華社報道中的「同案其他被告人」指的僅是與黃光裕一同被捕的其他國美高層。

中國《新民周刊》引資深財經記者稱，黃光裕的辯護律師與檢察機關簽署了保密協議。

透露這一消息的《證券市場周刊》主任李德林分析，這意味著黃光裕案可能涉及到「高層次的機密」。

貪腐網絡

《新民周刊》報道指出，所謂黃光裕腐蝕一大批官員的說法並不準確，因為官場的龐大貪腐網絡早已存在。

報道說：「這樣一個金融官員、公檢法系統、商人與掮客環環相扣、錯綜複雜的關係網，在黃進入之初便已存在。他只不過是為了尋求保護傘，千方百計擠進了這張網，並利用手中的金錢和關係，更勤於織網而已。」

觀察人士普遍相信，黃光裕是在當局調查郭京毅、鄧湛與思峰律師事務所主任張玉棟索賄和受賄案的過程中被暴露的。

而黃光裕被警方帶走後，來自廣東公安系統的鄭少東公開出面呼籲當局對待企業高層要慎用逮捕和拘留手段，他本人在這次講話後約半個月也被控制。

隨後有關調查在金融管理系統以及公檢法系統兩個層面進行，越來越多的官員被暴露。