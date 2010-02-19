征文启事：“我与互联网”

Image caption 過去二十年，對人們生活影響最大的恐怕非網絡莫屬。

過去的二十年裏，互聯網給我們的世界帶來了革命性的變化。人們的生活、消費、通訊甚至整個媒體、音樂和娛樂工業都因網絡的出現而發生巨大改變。

BBC國際部將於3月8日至19日推出全球系列報道和互動活動——「超級網力」，全面覆蓋有關互聯網的方方面面。

BBC中文網在有關報道的同時，也特地邀請廣大聽眾和網友就「我與互聯網」這個話題參加我們的徵文活動。

您是怎麼認識互聯網的？您在上網過程中有哪些有趣的經歷？網絡如何改變了您的生活？網絡給您帶來了哪些方便和問題？如果您還沒有上網，障礙又在哪裏？

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