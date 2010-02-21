达赖喇嘛称对访美低调礼遇并无不满

Image caption 達賴喇嘛稱他對訪問華盛頓時的低調禮遇並無不滿。

流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛在洛杉磯表示，他對訪問華盛頓時的低調禮遇並無不滿，他明白雖然美國總統致力於在全球倡導人權，但他也必須面對現實。

達賴喇嘛表示，他理解奧巴馬總統必須在支持西藏尋求更多自治權益，以及避免激怒已成為美國日益強大的經濟對手和伙伴的中國之間尋求平衡。

達賴喇嘛在翻譯的幫助下對美聯社說，他對低調禮遇安排「並無失望」。

他說，他已不太在乎重要的政治姿態，「重要的是要面對面會談」。

達賴喇嘛說，在首次會晤美國前總統克林頓時，當時是刻意安排克林頓總統「順道」會晤他，人們後來對此提出很多問題，但他都不在乎。

達賴喇嘛是在美國洛杉磯出席一個慈善機構活動時作出上述表示。

美國總統奧巴馬不顧中國的警告，於周四在白宮與達賴喇嘛舉行了一個多小時的閉門會晤。

為了避免過多激怒中國，本次會晤安排非常低調，整個過程不許媒體採訪。會面地點設在白宮的地圖室，而不是象徵總統權力中心的橢圓形辦公室。

在過去20年裏，達賴喇嘛與美國總統的會晤從未間斷過，但由於中國的反對，每次會晤都經過精心安排。

中國政府此前敦促奧巴馬總統不要會晤達賴喇嘛，稱會面將「嚴重損害中美關係」。

達賴喇嘛周六表示，美國應當在堅守民主價值觀和法制觀念的基礎上與中國發展經濟關係。

他認為，在這些原則問題上，美國的立場必須堅定。