冯正虎状告浦东出入境侵权

Image caption 馮正虎在2月12日返回家中。

曾滯留日本成田機場92天，但最終獲准回國的中國公民馮正虎正式起訴上海浦東出入境邊境站侵犯他的回國權。

馮正虎發表的聲明說，2009年4月1日他合法出國，6月7日回國遭受被告中華人民共和國浦東出入境邊防檢查站警察拒絕入境。

他在聲明中指出，直到他提出行政訴訟之日，已經連續七次被侵權。

馮正虎還指出，他在11月3日被第八次拒絕入境，並稱自己被綁架至日本，從而導致他露宿日本成田機場92天。

馮正虎說在2009年10月末就從日本用特快專遞遞送了訴狀的材料，狀告浦東出入境邊境站侵犯他的回國權屬非法行為。

但上海浦東人民法院的負責人告訴馮正虎的家人，他們雖然收到了這個訴狀，但卻無法證明授權委托書上的委托人簽名是他本人的簽名。

馮正虎在回國後親自去浦東人民法院立案，並特此聲明委托書上是他本人的簽名。

在滯留成田機場三個月後，馮正虎2月12日乘坐日本航空客機從東京成田機場出發，中午過後抵達上海浦東機場。

馮正虎後來在接受BBC中文網採訪時表示，他入境後在貴賓室履行了必要的手續，然後和等待他的妻子及陪同警察一起離開了機場。

馮正虎還在接受採訪時對中國高層干預，迫使上海當局改變禁止他入境的做法表示肯定，稱此舉體現法制原則。

馮正虎委托了北京莫少平律師事務所的莫少平和丁錫奎律師代理該訴訟案。