简讯：中国推出中长期教改规划
- 2010年 2月 28日
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中國國務院新聞辦公室周日（28日）舉行新聞發佈會介紹《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》公開徵求意見工作情況，並回答記者的提問。
《規劃綱要》提出了「基本實現教育現代化，基本形成學習型社會，進入人力資源強國行列」的戰略目標。
它還把「優先發展、育人為本、改革創新、促進公平、提高質量」20個字作為工作方針。
《規劃綱要》還提出將進一步調整財政支出結構，加大對教育的投入，努力使教育經費達到GDP的4%。
根據這一規劃，到2020年，中國的高中普及率將達到90%，全國有兩億人口具有大學學歷。