中国军人著书呼吁“军事崛起”

Image caption 《中國夢》的作者認為，中國不能只做經濟大國，還必須軍事崛起。

中國國防大學教授劉明福大校說，中國應當加強軍隊建設，取代美國成為世界第一軍事強國。

劉明福在其新書《中國夢》的開篇就援引一位中國專家說，「世界太重要了，不能把它交給美國。中國要做世界的設計師，中國要引領世界走向更好的未來。」

劉明福說，成為世界頭號強國應當是中國在21世紀的大目標，否則中國將被拋棄。

他在這本長達303頁的書中寫道，中國和美國之間的競爭決定誰將領導世界。他說，「中國要救自己、救世界，就要有當舵手的凖備。」

劉明福說，只有財富而沒有戰鬥力的民族下場是可悲的。GDP的堆積不等於綜合國力，生產力不等於戰鬥力，國家財富不等於國家能力。

他批評「中國不做軍事強國」的說法是「經濟民族」觀點。他說，21世紀的中華民族，不能只做經濟大國，還必須軍事崛起。

中國國內近來出現了不少要求和華盛頓在貿易、西藏、人權、台灣等問題上進行強硬對抗的言論。劉明福的《中國夢》無疑是這些言論中最為咄咄逼人的。

劉明福宣稱他的書僅代表個人的觀點，但同時還說，他清楚自己的觀點也反映了一種思潮。

中國領導人將對此做出何等反應很可能將於本周晚些時候見分曉，屆時中國將宣佈2010年國防預算。

中國2009年的國防預算比前一年增加了14.9%。