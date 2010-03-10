联合国：承包商贪污索马里援助

Image caption 索馬里糧食被貪污的指稱去年開始浮現

聯合國的一份報告稱，對索馬里的糧食援助中最多有50%被經常性地貪污。

在索馬里的聯合國觀察小組特別對聯合國世界糧食計劃署持批評的態度，並提議對其展開獨立的調查。

這份報告說，世界糧食計劃署在索馬里的合同被少數幾個掌權人獲得，這些人操縱的壟斷集團再把糧食非法出售。

儘管這份報告還沒有正式發表，其內容已經洩露。

聯合國報告表示，對索馬里的糧食援助落到了承包商、伊斯蘭武裝組織的網絡中，而一些聯合國在當地的雇員也從中獲利。

報告指責，問題出在索馬里的糧食分配系統上。糧食在運輸過程中不得不衝破各路武裝分子及土匪設置的路障。

索馬里糧食救援的主要提供者聯合國糧食計劃署稱，此前的內部調查並沒有找到大規模貪污的證據，但是該組織將就新的指稱展開調查。

去年開始有了索馬里糧食援助被貪污的指稱，那以後，由於擔心救援落入伊斯蘭激進組織青年黨的手中，美國減少了對索馬里的援助款。

聯合國糧食計劃署在索馬里運送糧食的時候也遇到困難。

上個月，伊斯蘭激進組織青年黨禁止聯合國糧食計劃署在索馬里運作。

糧食計劃署表示，由於當地武裝組織的襲擊，已經暫停了他們在索馬里南部的活動。