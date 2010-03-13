何厚铧获选全国政协副主席

Image caption 何厚鏵將成為全國政協副主席

卸任澳門特首何厚鏵星期六（3月13日）在全國政協代表大會閉幕式上 當選全國政協副主席。

他當選這日正是他55歲的生日。

何厚鏵對當選表示感到光榮並覺得責任重大。

他說，自己在新的工作崗位和中央領導下會繼續為國家的建設和發展、祖國和平統一大業，以及進一步在澳門落實一國兩制政策努力作出最大貢獻。

何厚鏵預言澳門和內地以及粵港澳三地未來的發展會更為密切，他表示自己會盡力促進區域發展。

澳門中聯辦主任白志健說，何厚鏵當選全國政協副主席是肯定了他在擔任澳門特首期間作出的貢獻。

反映市民意見

澳門政協委員何玉棠說希望何厚鏵未來可以及時直接向北京反映澳門市民對國家政策的意見。

香港政協常委陳永棋也說何厚鏵當選是眾望所歸。

何厚鏵出身於澳門三大家族之一，他在1999年至2009年連任兩屆澳門特別行政區行政長官。

他在任內開放賭權引入競爭並推動開發旅遊業，澳門目前已經超越拉斯維加斯成為世界最大賭城。

香港首任行政長官董建華在卸任後也被選為全國政協副主席。