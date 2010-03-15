“色情日记”局长被“双开”

Image caption 韓峰曾任來賓煙草專賣局長，現被「雙開」。

廣西煙草專賣局局長韓峰因「日記門」事件在3月13日因涉嫌受賄罪被逮捕。而14日廣西專賣局黨組作出決定，開除其黨籍和公職。

該事件在中國網民中引起了很大的反響，而很多網民對於韓峰被捕持同情態度，

3月8日，廣西高檢副檢察長姜建初表示也聽說過這個事情。姜建初說他能理解網友對韓峰的同情。他認為，一件事要結合人性、經歷和社會範圍來看。

他說，貪官也是一個人。一個貪官並不是從一開始就是壞的。貪官有自己真實性的一面，為社會做過貢獻。

香港科技大學社會學教授丁學良對BBC中文網說，網民的看法存在戲劇性的成分，存在黑色幽默的成分，存在無奈的成分還有公正的成分。

丁學良還說，相比韓峰來說很多百姓遇到過比他貪污受賄更嚴重的官員、比他更蠻橫的貪官。對於百姓來說，除了貪官的貪污程度之外，他們還要衡量，這些貪官是否是為百姓做了很多事，另外一些態度蠻橫欺壓百姓的貪官即使沒有受賄太多也讓百姓痛恨之至。

丁學良指出，廣西當局會如此快地逮捕韓峰，並對其「雙開」，很重要的一個原因是他破壞了官場的行為規則，那就是一些貪污受賄行為是不能曝光的。

韓峰的日記在網上被洩露，其中記錄了自己曾經利用職務之便受賄48.2萬元，外加價值30萬元的商品房一套。另外在日記中還記錄了自己與多名女子的不正當關係。由於日記的洩露，才促發了紀檢部門的調查。

丁學良教授也表示在中國這樣一個大國，讓如此多的人口在如此短的時間內關注一起事件，只有互聯網才有這樣的力量。