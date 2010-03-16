中国收紧NGO外汇捐赠管理

2010年3月16日

圖像加註文字， 中國當局上個月通知各高校停止與香港樂施會的聯繫，因為後者被指有不良政治動機。

中國對境內非政府組織（NGO）接受海外捐贈的控制收緊，不少公民社會團體擔心自己早晚將因此陷入資金不足的困境，而且使當局更容易打壓非政府組織。

中國國家外匯管理局網站上去年12月30日發佈了「關於境內機構捐贈外匯管理有關問題的通知」，稱制定有關規定的目的是「完善捐贈外匯管理，便利捐贈外匯收支」。

這個規定從今年3月1日起實施。但不少中國本土的和在中國開展項目的非政府組織在接到有關通知之後才意識到上述規定對它們的影響。

美國媒體報道說，許多在社會福利領域開展工作的非政府組織擔心新規定將使它們獲得海外捐款或得到海外總部撥款更複雜、費時更多。而資金來源枯竭必然導致大量非政府組織關門。

美聯社援引在北京從事艾滋病防治、教育活動的萬延海說∶「新的規定早晚會把我們管死。」

辦手續

根據新的規定，中國的非政府組織必須在指定銀行通過捐贈外匯帳戶來辦理捐贈外匯收支。

在中國從事社會援助和福利活動的非政府團體組織需要提供海外捐贈方在所在國的非盈利機構註冊證明，提交經公證並列名資金用途的捐贈協議等文件。

宗教團體接受100萬元人民幣以上的捐贈，還需經國家宗教事務管理當局批准。

路透社報道說，社會活動人士認為這些新規定使政府可以密切監控非政府組織的外匯資金收支，為政府控制政治敏感活動提供了新的工具。

在北京的一個名叫公民社會觀察的非政府組織一位負責法律事務的員工告訴路透社，新規定對非政府組織和維權團體/人士必然有影響。

北京對不在中國政府架構之內的公民社會團體和民間組織始終持懷疑和戒備的態度，擔心它們開展一些不在政府完全掌控之下的活動將「破壞穩定」。

不少非營利性質的社團由於無法或當局批准成立而不得不註冊登記為企業，這樣也把自己放在一個不利地位 – 當局可以以稅務、財務方面的理由封停它們的業務。

國家外匯管理局的有關規定不光適用於非政府組織，而是包括了所有「境內機構」。

政治動機？

外管局的職責主要是管理外匯儲備和資金的跨境流動。

萬延海對路透社記者表示，不清楚這個新規定是否出於政治上加強管控的動機，還是單純因為外匯管理當局希望加強外匯監管。

但無論如何，萬延海估計在獲准接受捐贈的情況下，根據規定辦理有關手續至少需要3個月，實際上使依靠捐贈款項生存的非政府組織更難及時獲得資金。

總部在紐約的亞洲促進會（Asia Catalyst）表示，中國政府收緊對NGO的控制只是時間早晚的問題。

該機構正在雲南與一些草根組織聯合開展艾滋病防治項目。新規定意味著在雲南的項目小組要獲得海外總部的匯款得經過新規定的手續和程序，頗費周折。

中國清華大學非政府組織研究中心的一名教師告訴美聯社，大部分NGO不會遇到麻煩，但那些涉及敏感領域的組織將很難再獲得海外捐助。

中國民政部數據顯示，目前有40萬個註冊登記的社團，但還有許多社團組織沒有登記。中國社科院的調查估計這類組織總數有3百萬。