泰国“红衫军”继续泼血示威

Image caption 示威者星期三在總理住宅前潑血

泰國示威者星期三（3月17日）繼續舉行抗議，在總理阿披實的住宅前投擲了裝有自己鮮血的塑料袋。

據來自現場的消息說，保安部隊允許一些參加抗議的「紅衫軍」成員在總理阿披實的住宅前潑灑了鮮血。

這些支持前總理他信的示威者連續四天舉行抗議，要求現任總理阿披實辭職。人們一直擔心，在示威者和安全部隊之間會發生暴力衝突。

此前有報道說，「外國情報機構」向泰國政府發出警告，聲稱「紅衫軍」可能採取暴力行動。隨後，「紅衫軍」表示將前往外國使館抗議。

示威者說，阿披實政府是非法的，應該解散。阿披實和他的家人都不在位於曼谷郊外的住宅裏。自從抗議開始以來，他就呆在曼谷北面的一個軍營裏。

此前一天，示威者在曼谷的政府辦公大樓和民主黨總部大樓外面用塑料桶潑灑鮮血，政府雇用的清潔工迅速到現場清洗，以防發生感染。

泰國總理阿披實目前仍然拒絕辭職，而預定在星期二召開的一次內閣會議也已取消。