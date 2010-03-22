力拓被告胡士泰承认受贿控罪

Image caption 澳大利亞駐上海總領事考納在法庭外對媒體講話

澳大利亞駐上海的外交官周一（22日）證實，在中國上海第一中級人民法院出庭受審的力拓駐中國鐵礦石談判首席代表胡士泰已經在法庭上承認受賄罪的指控。

有關胡士泰對受賄指控認罪的消息，首先是來自一起出庭受審另外一名被告的律師，胡士泰的辯護律師並沒有對媒體發佈任何消息。

一早趕到法庭旁聽的澳大利亞駐上海總領事考納開始一直沉默，但最終證實媒體報道的胡士泰承認受賄的控罪，至少部分是真實的，不過將對具體金額提出抗辯。

澳大利亞政府周一白天一直沒有證實這一消息。只是在早些時候，總理陸克文說：「中國的司法制度和澳大利亞的不同，中國的司法制度和全世界的都不同。」

陸克文表示，澳大利亞將非常留意地關注這一審判，他更告訴中國，世界會密切注意著這一審判。

媒體報道

澳大利亞的媒體對這次法庭審理的報道也有不盡相同的處理。

在星期一晚上的電視新聞中，商業電台都沒有把胡士泰出庭作為頭條新聞來處理，而國營的澳大利亞廣播公司ABC電視台則將其放在頭條。

當時，胡士泰認罪的消息尚未獲得證實。平面媒體在處理上，也顯出不同。

默多克旗下《澳大利亞人報》在報道篇幅上不大，更多的是報道事件，另一份主要的大報《悉尼晨鋒報》則有較大篇幅的報道，用詞也頗為犀利。

對於胡士泰對賄賂指控的認罪，澳大利亞政府和媒體不知會有什麼樣的反應，因為賄賂罪的庭審有澳大利亞領事館官員出席旁聽。