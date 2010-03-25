丹麦“小美人鱼”启程赴沪

Image caption 「小美人魚」銅像被吊離石座

世界聞明的丹麥「小美人魚」銅像於周四（25日）啟程，前往中國上海參加世博展覽。

這是「小美人魚」銅像建成96年來首次「邁出」國門。

高度僅為1.5米的「小美人魚」銅像始建於1913年。銅像是由嘉士伯公司創始人的兒子卡爾·雅可布森為了紀念丹麥著名童話作家安徒生而構思的。

自從它落戶丹麥首都哥本哈根的海港後，已經成為丹麥的象徵。每年都會有數以萬計的遊客到丹麥旅遊，一睹「小美人魚」的風采。

周四，數百人參加了在哥本哈根舉行的一次歡送儀式，親眼目睹「小美人魚」從海港石座上被調車緩緩抬起，然後運到一輛卡車上。

哥本哈根市長和中國駐丹麥大使以及兩國的表演藝術家出席了周四的送別儀式。

「小美人魚」將於4月底抵達上海。它將被安放在世博會丹麥館的一個水池中央，與海內外遊客見面。

這次「小美人魚」臨時出國在丹麥國內引起不少爭議，有人認為讓這個文化寶藏穿洋過海，充當公關工具實在是大不敬。

批評人士說，政府應該送一個「小美人魚」的複製品去中國，而不是真東西。

但是丹麥2010年世博負責人布拉斯曼則不以為然。他說，「我們能送一個真東西的時候為什麼要送一個複製的？」

在「小美人魚」不在期間，哥本哈根海港邊的基座上將展示中國藝術家艾未未的錄像藝術，其中包括小美人魚在上海的實況錄像。