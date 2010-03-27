香港雷曼案警方拘捕两名中银香港女职员

Image caption 香港金管局共收到2.1萬宗雷曼迷債投訴個案。

香港警方商業罪案調查科以涉嫌誤導投資者為由，拘捕兩名中銀香港女職員。

這兩名女職員被指在2005年至2008年間，涉嫌故意隱瞞投資產品的潛在風險，欺詐或罔顧實情地誘使八名客戶購買結構性銀行產品。

香港政府新聞處引述警方消息說，被拘捕的兩名銀行女職員涉嫌違反證券及期貨條例第571章第107條，欺詐或罔顧實情誘使他們投資，涉及總金額約350萬港元。

這兩名被捕者分別為38歲及51歲，據報她們均是中銀香港前線員工，兩人目前分別以五千港元獲保釋，四月再返回警署報到。

香港商業罪案科對上述案件和其他類似個案的調查仍在繼續。

中銀香港發言人回應說，由於當局沒有披露詳情，因此不能作出評論。但該發言人說，中銀香港一直要求員工依法銷售產品，如果證實有員工以不當手法銷售，銀行將按規定嚴肅處理。

香港媒體說，這是曾為美國第四大投行的雷曼兄弟於2008年9月在美國申請破產保護後，香港警方第二次就雷曼相關產品事件拘捕銀行職員。

今年一月，香港警方指控一名33歲的大新銀行前女職員偽造罪，指她涉嫌在銷售雷曼投資產品時偽冒客戶簽名，案件將於下月19日在香港東區法院審訊。

香港金管局表示，截至3月25日，當局共收到2.1萬宗雷曼迷債投訴個案，目前已解決及完成調查的個案數超過99%。

金管局將繼續調查餘下的147宗個案，並將及時通報有關進度。