西藏政府庆祝“百万农奴解放”51周年

Image caption 拉薩當局把1959年3月28日共產黨軍隊鎮壓以達賴喇嘛為首的藏民叛亂定為「農奴解放日」。

西藏自治區主席白瑪赤林周六（3月27日）發表電視講話， 慶祝「西藏百萬農奴解放日」51週年的到來。

51年前的3月28日，中國共產黨的軍隊鎮壓了由達賴喇嘛領導的藏人反叛，達賴喇嘛逃亡印度。

拉薩當局於去年將這一天定為「西藏農奴解放日」。去年的今天，北京和拉薩分別大張旗鼓舉行了慶祝活動。

白瑪赤林在講話中再次歌頌了共產黨的「英明領導」。他說，西藏從51年前的今天起，「從貧困走向富裕，從落後走向進步，從專制走向民主」。

他還列舉了一系列數字，顯示在共產黨領導下西藏過去51年來所取得的成就。他說，「只有堅持共產黨的領導，堅持社會主義制度」，西藏才能繁榮富強。

和往常一樣，白瑪赤林沒有忘記利用這一時機再次抨擊「達賴分裂集團」，指責達賴喇嘛「企圖復辟封建農奴制的黑暗統治」。

分析人士認為，過去50多年來在中國共產黨領導下，西藏的經濟的確取得了長足的發展，藏人的生活得到了大幅度改善。

但西藏仍然不是一個像白瑪赤林所說的「從專制走向民主」的社會，藏人的宗教自由依然遭受嚴厲監控，藏人對其精神領袖達賴喇嘛的敬仰依然受到大力壓制。