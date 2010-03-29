上海力拓案宣判胡士泰获刑10年

英澳力拓集團駐華員工胡士泰等人涉嫌受賄與侵犯商業秘密案在上海宣判。澳大利亞公民胡士泰與中國公民王勇、葛民強和劉才魁全部被判有罪。

上海第一中級法院星期一（3月29日）判處胡士泰有期徒刑10年；劉才魁、葛民強分別判刑7年和8年；王勇獲刑最重，達14年。

此外，胡士泰被處以罰金和沒收個人財產共100萬元人民幣，其餘三人罰款30萬至500萬元人民幣。

澳大利亞聯邦外交部長史密斯回應說，這「無論怎樣看」都是個嚴苛的判決，而有關侵犯商業秘密罪的部分仍有許多嚴重的問題沒有解決。

澳大利亞駐上海總領事孔陶傑（Tom Connor）在判決後向在法院門外守候的媒體記者們總結了宣判情況，但拒絕作出評論。

法院判決說，胡士泰等四人「採取利誘等不正當手段，獲取中國鋼鐵企業商業秘密，嚴重影響和損害中國鋼鐵企業的利益，給中國有關鋼鐵企業造成巨大經濟損失」。

巨額回佣

公訴人指控胡士泰涉嫌受賄646萬元人民幣；王勇受賄7500萬餘元；葛民強694萬元；劉才魁378萬元。

庭審內容透露，在王勇收受的巨額回佣中，有900萬美元來自原山東日照鋼鐵原董事長杜雙華。杜雙華在庭上作證承認行賄，但王勇辯稱這只是借貸。

法官在判決書中則進一步指出，杜雙華另行向王勇貸款300萬元人民幣，讓他在上海購置一套商品房。

力拓案宣判後，上海一中院還將宣判另一起侵犯商業秘密案。中國媒體稱，此案被告，首鋼礦業進出口公司總經理譚以新實際上與力拓胡士泰案互有關聯。譚以新被認為是力拓案中的中方「內鬼」。