分析：中美是否就汇率问题达成交易

Image caption 人民幣和美元匯率目前固定在6.83

中美關係在經歷了今年年初以來幾個月的緊張之後突然出現緩解，引起觀察家們的種種議論。

新的一年開始以來，美國對台灣出售武器和美國總統奧巴馬會見達賴喇嘛的事件為兩國關係投上了陰影。隨後，人民幣匯率問題又再次成為爭執的焦點。

進入三月份，美國要求人民幣升值的呼聲再次升高，朝野人士紛紛譴責中國有意壓低了人民幣匯率，造成了中美兩國之間貿易的不平衡，打擊了美國經濟。

但是，中國拒絕了這樣的指責，不承認人民幣匯率問題導致了中國對美國的貿易順差。

「強制辦法」

中國總理溫家寶在3月14日人大會議記者會上表示，中國反對用強制的辦法來迫使一國的匯率升值。

面對中國方面的強硬態度，美國的許多政界人士顯然覺得，除了「強制的辦法」別無辦法。

就在溫家寶發表談話的第二天，美國民主共和兩黨的130名議員聯合發出呼籲，要求奧巴馬政府在人民幣匯率問題上向中國施壓。

在中期選舉日漸鄰近的情況下，美國財政部官員表示，現在是中國應該重估人民幣匯率的時候了。

中國商務部發言人因此指責美國說，美國在克服經濟危機影響、振興經濟的時候，應當成為一個自由貿易的倡導者，不能只考慮自身利益，擴大出口，而要求別國貨幣升值，這是利己主義的一種表現。

在這種情況下，人們等待著美國財政部預定在4月15日公布的報告，看看美國到時候是不是會把中國列為「貨幣操縱國」，從而導致中美爭端的進一步升級。

軟化立場

現在看來，事件並沒有向非常糟糕的方向發展。外界看到的情況是，雙方突然軟化了各自的立場。

中國中央銀行新任貨幣政策委員會委員夏斌在3月30日接受媒體採訪，發出人民幣升值的信號。他雖然表示人民幣升值無助解決美國的貿易逆差問題，但是他說，中國應該盡快恢復危機前有管理的浮動匯率制。

中國外交部發言人秦剛在4月1日宣佈，中國國家主席胡錦濤將應邀於4月12日至13日出席在美國華盛頓舉行的核安全峰會。

美國總統奧巴馬和中國國家主席胡錦濤還在同一天通了電話。白宮說，兩位領導人討論了包括伊朗核項目在內的議題。

美國財政部部長蓋特納在4月2日表示，奧巴馬政府希望給中國以「最大的機會」提高人民幣匯率。

蓋特納在隨後一天（4月3日）正式宣佈，美國政府將推遲決定是否把中國列為「貨幣操縱國」。

從胡錦濤決定前往美國出席核安全峰會和美國推遲決定是否把中國列為「貨幣操縱國」這兩件事情發生的時間來看，人們很容易想到雙方在幕後達成了某種交易。

行動的機會

但是，這種交易可能並不像某些人猜測的那樣，是中國將以在伊朗核問題上同美國的合作換取美國減緩在匯率問題上施壓。

就在胡錦濤和奧巴馬通電話的同一天，伊朗核問題首席談判代表賈裏裏正在北京訪問。他對記者們說，他同中國方面在會談中一致認為，對伊朗的制裁是無效的。

中國外交部發言人秦剛在4月1日的記者會上也被多次問及中國在伊朗核問題上的立場。秦剛說，中國的立場是非常「明確和一貫的」。

BBC在北京的記者說，中國現在同意坐下來商談對伊朗實施進一步制裁的問題。雖然中國方面沒有任何具體的表示，但有跡象顯示，也許他們會改變立場。

更為現實的情況可能是，美國推遲決定是否把中國列為「貨幣操縱國」，是因為中國已經承諾將開始允許人民幣升值，而美國停止施壓可以讓中國獲得讓人民幣升值的行動機會。

一些經濟分析人士預測，中國將很快解除過去20個月人民幣和美元固定匯率的政策，恢復20個月前的浮動匯率政策，並且在未來12個月讓人民幣升值3%到4%。

分析人士還指出，像2005年7月那樣讓人民幣一次性小幅度升值的可能性不大，因為北京政府擔心這樣會被看作是屈服於美國的壓力。最大的可能性是，人民幣將開始緩慢升值。