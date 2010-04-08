分析：韩正访台既“旋风”也“震撼”

Image caption 韓正這次到台灣訪問的全是國民黨執政的城市。

上海市長韓正台灣行，被台灣的某些媒體形容為「旋風」，但是他應該也受到了台灣給他的「震撼」。

作為第一個訪問台灣的中國直轄市市長，韓正訪台之行自然是極為受到矚目。

雖然名義上講，韓正這次到台灣的目的很單純，就是推廣5月開幕的上海世博會和參加行之有年的台北、上海的「雙城論壇」。

但是韓正此行也有一些為中國官員「樹立形像」的任務。

以往，在台灣民眾的心裏，中國官員就是只會高高在上，態度兇暴猶如洪水猛獸。

僵硬刻板

韓正這次在台北體驗「庶民」之旅，搭捷運、逛夜市、到書店等等「零距離接觸」行程，看起來似乎都是在試圖改變台灣民眾對中國大陸官員的「刻板形像」。

到台北知名的振興醫院探訪在該院就醫的上海聽障兒童，多少也帶了「柔化高官面貌」的作用。

在台北，韓正還特別與台灣的高中生對話、到台北故宮參觀時和來自上海的遊客合影，大力展現「親和力」。

但是當遊客說出，在上海都沒機會和韓正合影留念的時候，又好像是漏了餡。

台灣《中國時報》大陸新聞中心記者白德華向BBC中文網表示，資歷上「黨性堅強」的韓正，不論是真心還是配合環境「演出」，既然到了台灣，就得接受台灣的那一套。

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請聽採訪

碰上了綠營的抗議不斷、媒體爭先恐後的採訪，韓正到了台灣就只能微笑以對。

目的「單純」

韓正此行沒有採購的目的，但是伴同而來的上海聯華超市也趁這次機會向台灣下單採購10多億人民幣的台灣產品。

白德華表示，台灣南部大型上市企業組成的「港都會」就對韓正這次沒到南部表示遺憾，而韓正也說這次行程緊湊，希望下次能到台灣南部、東部參觀。

但是不到南部，則是引起了一些聯想，高雄市長陳菊去年為推廣高雄市運而訪問大陸，隨後又「頗讓大陸失望」，兩邊關係凍僵到現在。

這次高雄也沒有像台中一樣邀請韓正，使得韓正這次行程都是「藍天」，沒有踏上「綠地」，不但遺憾，也顯示未來還有努力的空間。

但是從韓正到台灣來看，也算是為日後中國其他直轄市首長訪台鋪路，對穩定兩岸關係是會有一定的作用。

只不過，中國的高級官員們是不是每個人都能夠適應台灣那種「官向民低頭」的習慣？

如果來的是慣於「首長訓示」的官員，那麼恐怕很可能就會「適得其反」了。