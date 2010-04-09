分析：中国何时会改变人民币汇率政策

Image caption 人民幣匯率最早有可能在4月份就出現變化

過去的8年，中國人民幣匯率問題一直是政客和投資者關注和討論的話題。

之所以這個問題對投資者如此重要，答案其實很簡單：自從2002年起，為了阻止人民幣升值，中國出售了相當於2.187萬億美元的人民幣。

中國不願意讓人民幣升值有種種原因，其中最關鍵的一點就是要確保中國產品在國際市場上佔有競爭的優勢。

然而，一些跡象表明這一切都將可能發生變化。

上周四（4月1日）中國國家主席胡錦濤和美國總統奧巴馬通了電話。據信，兩人同意中美兩國應該「尊重相互的核心利益，適當地解決爭端和敏感議題，加強溝通以及在不同層面的合作」。

似乎其中的一個「敏感議題」就是中國的匯率問題。

中國將如何處理人民幣的匯率問題，更重要的是，中國將在何時調整人民幣匯率？

放鬆匯率？

中國最初可能會考慮的匯率政策是，允許人民幣的匯率每天有微小的浮動。

中國一位知名的學者暗示，每日匯率浮動的幅度甚至可能會達到3%。

現在的問題是中國什麼時候才能調整其匯率政策。

在過去的一個星期，中美兩國都顯露出一些端倪，顯示人民幣匯率可能會出現變化。

尤其是星期四（8日），美國財政部長蓋特納突然訪華，在北京與中國副總理王岐山會面。雙方就中美經濟關係交換了意見。

與此同時，在未來幾周將會舉行一系列的國際會議，包括本月底在華盛頓舉行的G20國家的財長和銀行行長會議，以及5月底將在北京舉行的中美戰略經濟對話。

屆時，中國人民幣匯率問題有可能取得「實質性的進展」。

完美時機？

這可能意味著中國可能在今年7月份調整人民幣匯率。

而中國最有影響的一家財經雜誌則說，中國可能會在更早作出匯率調整。

該雜誌在上周發表的一篇文章說，中國可能最早在4月份就付諸實施人民幣的新匯率。

文章還說，中國官員認為現在是調整人民幣匯率的「完美」時機，因為中國上次的匯率改革已經是5年前了。

隨著蓋特納訪華的結束，任何令人吃驚的宣佈都是有可能的。