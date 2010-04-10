博鳌年会开幕　习近平促推动可持续发展

Image caption 習近平稱中國將堅持把節約資源作為國策。

中國國家副主席習近平在博鰲亞洲論壇表示，中國在應對全球氣候變化問題上是積極主動、嚴肅認真的。

習近平周六（4月10日）在2010年年會開幕式上發表主旨講演時指出，中國在推進可持續發展方面說做到。他還提出六點建議，推動亞洲各國可持續發展。

他說，當前中國處於發展的重要階段，但仍以最大努力參與國際應對氣候變化的行動。

他表示，中國已向聯合國通報自主減排行動信息，明確將中國列入支持《哥本哈根協議》的國家名單。

今年博鰲亞洲論壇的主題是「綠色復蘇」。習近平說，中國將走可持續發展道路，堅持把節約資源作為國策，發展環境友好型社會。

在博鰲亞洲論壇2010年年會上，理事會的成員從亞洲的範圍推廣到全世界，包括美國財政部長保爾森在內的九位來自世界一些國家的政界和商界知名人士當選為論壇理事會新一屆理事。

本次論壇秘書長龍永圖說，幾個月以後他將不再擔任秘書長，並已推薦中國前駐美國大使周文重擔任論壇的秘書長。

新當選的九名理事會成員還包括馬來西亞前總理巴達維、俄羅斯前總理切爾諾梅爾金、日本前首相福田康夫、新加坡前總理吳作棟、法國前總理拉法蘭等人。

經過推選，日本前首相福田康夫是下一屆理事會的理事長。