博鳌论坛“放眼远景”中落下帷幕

Image caption 戴相龍（右三）在博鰲論壇上透露了社保基金的投資大計。

本年度博鰲論壇年會閉幕，即將卸任的秘書長和理事長舉行了閉幕記者會，說明博鰲論壇未來的計劃。

博鰲論壇的秘書長龍永圖和理事長拉莫斯在記者會上分別發言，向媒體闡明博鰲論壇未來的目標。

他們表示，博鰲論壇的目的就是為亞洲國家探索一個統一的視角、形成一個統一的遠景目標。

拉莫斯還特別舉出兩岸三通的例子，認為如今的亞洲城市在三通之後，已經真正地聯接在一起，旅遊限制不再。

兩人還對各界給予的支持與合作表示感謝。

兩岸之間

中國國家副主席習近平也在論壇期間接見了來自台灣的代表團，雙方在簽署兩岸框架性經濟合作協議ECFA方面交換了意見。

台灣代表團團長是台灣總統馬英九特別指派的台灣兩岸共同市場基金會最高顧問錢複。

但是雙方舉行的是閉門會談，外界只能憑時候轉述。

目前知道的是習近平對台灣表示雙方應該盡快推動簽署ECFA。

台灣的媒體報道說，習近平表示ECFA要「盡快取得成果、盡早產生經濟效益」。

投資綠能

先前習近平在論壇開幕式上發表講話時，特別強調了未來中國計劃大筆投資綠色能源科技。

習近平說，中國將與亞洲各國合作推廣綠能科技，不但讓中國成為一個綠能大國，也讓中國「以堅持以人為本，全面協調可持續發展的科學發展觀」。

但是在論壇上，中國的房價居高不下成為了與會中國學者、企業家、媒體等等熱門討論話題。

許多參與討論的人發言要求中國政府出面干預，對政府形成一定的壓力。

另外就是中國國家主席胡錦濤因為凖備前往美國參加核安全峰會而不克親自出席，讓部分觀察人士認為，今年的論壇較往年遜色不少。