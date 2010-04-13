亚行促中国拉动内需 减少依赖出口

Image caption 亞洲開發銀行同時警告中國提防經濟過熱。

亞洲開發銀行在最新的經濟展望報告中預言，中國2010年經濟增長幅度將達到9.6%，比世界銀行的預測高0.1個百分點。

不過星期二（4月13日）發表的這份報告警告說，中國需要進一步促進內需增長，以改變目前中國經濟過度依賴出口貿易和投資的局面。

報告指出，在當前中國以投資為重的經濟增長模式下，個人消費在國內生產總值中所佔比例在過去20年中下降了15.8%。

亞洲開發銀行指出，促進個人消費將可以促進中國經濟增長，同時也可以提高中國人的生活水凖。

負責撰寫報告的亞洲開發銀行首席經濟學家李鐘和同時指出，中國大陸與香港形成資產泡沫的風險也正在增加。

報告指出，中國如果持續採用擴張性貨幣政策，將會加快GDP增速，甚至會導致經濟過熱，誘發證券和房地產市場的投機行為。

此外，亞洲開發銀行還認為，如果貸款長期快速增長，也會增加地方政府盲目啟動投資項目的風險。

另一方面，亞洲開發銀行駐中國首席代表魏圖說，人民幣在目前升值符合中國和世界的利益。不過他沒有提出升值的幅度應該是多少。