简讯：重庆彭长健妻子被判刑

重慶市第一中級人民法院星期三（4月14日）裁定原當地公安局副局長彭長健的妻子劉觀英洗錢和受賄罪成立。 法院判處劉觀英有期徒刑三年六個月，沒收財產兩萬元，罰款16萬元，以及追繳贓款超過160萬元。 劉觀英的丈夫彭長健在2月被裁定犯受賄罪、巨額財產來源不明罪和縱容黑社會性質組織罪，被判處無期徒刑。 另外重慶前司法局長文強及其妻子周曉亞將在星期三下午被宣判。