中国可能取消外籍艾滋病感染者入境禁令

Image caption 中國學生手捧紅絲帶紀念世界艾滋病日

中國媒體說，在上海世博會開幕前夕，中國當局有可能取消限制外籍艾滋病感染者入境的禁令。

《中國日報》引述消息人士說，中國國務院周一開會決定，修改已實施20多年的要求衛生檢疫機關阻止患有艾滋病的外國人入境的相關法律。

根據1989實施的中國外國人入境出境管理法和實施細則，中國當局禁止精神病患者、艾滋病感染者或痲瘋病患者入境。

可能取消禁令

中國衛生部疾病預防控制局副局長郝陽暗示，儘管當局沒有披露取消這個禁令的時間表，但很可能在五月一日上海世博會開幕前公布。

上海世博會預計將吸引四百多萬外國人前往參觀。

郝陽表示，修改後的法律規定將對外籍艾滋病感染者在中國長期居留以及移民等問題作出詳細規定。

中國國內有74萬艾滋病感染患者。目前全球共有60多個國家禁止艾滋病感染者入境，其中包括中國。

據中國日報聯合搜狐網在三月底展開的網上調查顯示，近84%的受訪者反對中國政府鬆動外籍艾滋病感染入境的禁令。

調查顯示，75%的受訪者擔心外籍感染者可能會加速艾滋病在中國的蔓延。

另有18%的受訪者認為，一旦取消禁令，在中國的艾滋病感染者可能會加重中國在醫療救治方面的經濟負擔。

不過，北京疾病預防控制中心主任賀雄認為，中國現有艾滋病感染者分佈在全國每個省份。

禁令涉嫌歧視

在這種情況下，禁止外國感染者在整體疫情的防控上毫無益處。

賀雄說，這個在20年前的禁令在今天顯得很沒有必要，而且充滿了歧視的意味。

今年三月，澳大利亞作家德賽因為是艾滋病病毒攜帶者而被中國拒絕發給入境簽證，無法參加上海的國際文學節。

中國外交部發言人秦剛表示，拒絕德賽入境依據的是中國的相關法律，因為艾滋病毒攜帶者是不能進入中國的。

不過，在2008年北京奧運會期間，中國政府曾特事特辦，允許艾滋病患者進入中國，參與北京奧運會。