中国前首富黄光裕北京出庭受审

Image caption 黃光裕的妻子與兄長都被扯進案中。

中國前首富，國美電器創辦人黃光裕被控單位行賄、內幕交易與非法經營罪案星期四（4月22日）在北京第二中級法院開審。

中國媒體稱，庭審預料將歷時三天。

黃光裕胞妹黃秀紅獲准進庭聽審，不過大批前往採訪的中外記者則被拒諸門外。

黃光裕在2008年11月被警方帶走羈押，至今年2月正式被起訴內幕交易罪、非法經營罪和單位行賄罪。

BBC駐上海記者賀智傑報道說，這是至今牽涉中國企業家的最大一起案件。

牽連甚廣

據中國媒體報道，國美集團內部禁止員工談論黃光裕的審訊，且不會派員聽審。

黃光裕被控單位行賄，如果此罪名成立，國美集團也可能被追究責任。

黃光裕案牽連甚廣。自他被羈押後，多名高級官員先後下馬，其中包括原最高人民法院副院長黃松有、原廣東省政協副主席陳紹基和原浙江省紀委書記王華元等。

這起案件牽涉的人員與證據眾多，上周進行的庭前示證程序也耗時一天。

在遭到北京起訴的同時，黃光裕也被香港證監會指控在2008年1月到2月期間，利用國美電器回購股份的時機，把自己所持有的股份套現22億港元，違反證券交易法規。