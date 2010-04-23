北京用除臭装置驱除垃圾场臭味

Image caption 北京利用除臭劑處理垃圾臭味

北京使用「除臭風炮」噴灑「香水」來掩蓋垃圾場散發出來的陣陣臭味，但效果並不理想。

隨著天氣轉暖，氣溫上升，垃圾腐爛的速度加快，因此，從垃圾填埋場傳來的臭味飄到附近的居民家中。

北京處理垃圾的工人不得不使用除臭劑給垃圾場消除臭味，然後，再深埋垃圾。

據中國媒體報道，北京正在安裝一種「攔截掩蔽除臭系統」，但這個除臭系統並沒有讓深受垃圾臭味困擾的居民興奮。

臭味引發咳嗽

一位住在垃圾填埋場附近的北京居民對路透社說，垃圾場的味道使人咳嗽，半夜裏本來睡得很香，也會被臭味熏得咳嗽醒了。

尤其是夏天到了，人們都喜歡開窗戶，味道更濃。

他們最擔心的還不是垃圾臭味，而是即將建垃圾焚燒廠的消息。

有的居民甚至說：「如果要讓我在聞臭味和二惡英之間選，我肯定選聞臭味。」

北京朝陽區高安屯垃圾處理廠的一位姓張的負責人表示， 除了除臭措施以外，他們還採取其它的輔助措施控制臭味。

他說，通過採用這些措施使垃圾填埋場的污染降到最低，達到相關部門的標凖，不影響周邊的居民。

BBC在北京的記者夏昆汀說，中國到處都在建房，土地昂貴，因此居民住宅無法遠離垃圾場，廢水處理工廠等。