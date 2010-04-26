周强成为中国第三位60后省委书记

Image caption 共青團系出身的周強是中國政壇頗受人矚目的人物

湖南省長周強改任該省省委書記，成為繼內蒙古自治區黨委書記胡春華以及吉林省委書記孫政才之後的中國第三位60後省委書記。

50歲的周強出身共青團系，在2006年以共青團中央第一書記的身份調任湖南省代省長，成為中國最年輕省長。

周強曾在共青團中央工作11年，其中8年擔任共青團中央第一書記。他當選團中央第一書記時年僅38歲，是當時中國最年輕的正部級官員。

共青團系由於曾任團中央第一書記的胡錦濤目前大權在握而成為中國政壇炙手可熱的力量，一路仕途平坦的周強的升遷當然也大受矚目。

另據香港《明報》稱，原中國總理李鵬之子李小鵬將接替周強成為湖南省長，當然此說法尚未得到中國政府證實。

51歲的李小鵬目前擔任山西常務副省長，他在2008年出任該職前曾是華能集團董事長。

新疆

《明報》還透露，繼王樂泉去職後，現任的新疆自治區主席努爾·白克力也可能將離開新疆。

該報引「京城消息」稱，據信目前中國唯一的60後省級行政長官努爾·白克力可能將成為國家民族事務委員會主任。

《明報》還稱，事實上北京早有意將民怨甚大的王樂泉調出新疆，但苦無替代人選，最終選擇了原湖南省委書記張春賢。

不過中共中央書記處書記習近平則仍然在王樂泉和張春賢交接的新疆自治區的幹部大會上對王樂泉做出了肯定。

習近平說王樂泉「政治堅定，大局意識強，領導經驗豐富，堅定不移地維護民族團結，旗幟鮮明地同民族分裂努力作鬥爭，為新疆的發展穩定做出了重要貢獻」。

政策轉變？

Image caption 張春賢從政一向以風格開放著稱

但是從王樂泉的繼任者張春賢的執政記錄來看，令人不免質疑這一最新的人事變動是否是北京有意在新疆改變以往一向的高壓維穩政策的標誌。

56歲的張春賢在政壇一向以開放著稱，在任交通部長期間就主動向記者公開電話號碼並曾被港澳記者評為「最開放部長」，到湖南任職後又曾被評為「最開放省委書記」。

另外雖然與目前中國政壇備受矚目的60後相比張春賢年紀略長，但他2002年成為交通部長時也曾是國務院各部委中最年輕的部長。

如果他能成功穩定新疆局勢，不難想像他的仕途將有更高發展。

王樂泉多年高壓維穩，不過去年5月發生的烏魯木齊民族騷亂突出了當地民族矛盾激化的現實，北京可能希望通過人事變動將民族政策改「堵」為「疏」，希望緩解新疆民族矛盾。