点评中国：就业为何成为中国天字第一号难题？

Image caption 中國的高經濟增長與高失業率並存

中國面臨的所有經濟難題當中，最大的莫過於就業難。在世界經濟發展史當中，為何只有中國才會成為奧肯定律的例外，出現高經濟增長率與高失業率並存的現象？推究起來，其原因主要是中國的中小企業發展極為困難所致。

中小企業平均壽命下降與就業機會的減少

無論從世界經驗還是中國經驗來看，中小企業一直是各國國民就業的主要渠道。據歐盟統計局公布的數字，在歐盟1800萬家企業中，250人以下的中小企業就有1792.4萬家，就業人口佔歐盟就業總人口的70%。越南的統計數據表明同樣的事實： 2008年民營企業提供就業崗位430萬個，佔就業崗位總數的54%，是中央國營企業的4倍。

中國中小企業創造的產值和服務價值佔GDP總量的60%，上繳的稅收佔中國稅收總額的50%左右，提供的城鎮就業崗位也已佔75%以上。相比之下，中國政府重點扶持的國有企業對就業幫助不大：從1998年到2008年，對國有企業的固定資產投資基本保持在民企固定資產投資的 4倍左右，但提供的就業每年在減少，而民營經濟提供的就業則每年以幾百萬之數在增加。2009年中國出現的國進民退現象，引起的最大憂慮之一就是民企衰落對就業的影響。

但中國的中小企業的生存環境卻日益艱困。4月12日中國經濟網消息：中國工信部官員透露，目前中國中小企業約4000萬家，平均壽命僅2.9歲。中國的中小企業的主體是民營企業。這讓我想到此前的數據：1993 年以前民營企業平均壽命為4年，2000年提高到7.02年。中小企業壽命縮短的同時，中國的就業難日益凸顯。

中小企業生存面臨怎樣的生存困境？

中國中小企業平均壽命越來越短，說明中國的制度環境越來越不利於其生存。中小企業生存環境艱困的勢頭，早在上世紀90年代末就已出現。據2006年全國工商聯的調查，從1999年至2006年，7年間個 體工商戶倒閉650多萬戶。2008年以後，中國有40%的中小企業倒閉，40%的企業在生死線上徘徊，只有20%的企業沒有受到影響。就連溫州這一民企最活躍的地 區也有20%中小企業處於停工或半停工狀況。

早在2003年，《中國民企死亡全書》曾風行一時。該書搜集了當時中國著名的一些民企死亡案例加以分析，分析了中國民企的8種常見死因，如家族經營、企業政治化、冒進、不守遊戲規則等。隨著民營企業日漸成熟，這本書中列的死因日漸減少，新的死因集中於企業創新能力不高、外部成本上升、企業行為過度投機等，但根本原因還是中國的社會大環境。包括：第一、政府征收的稅費逐年增加，企業不堪重負。2006年全國工商聯的調查表明，向企業征收的各種費用高達375種之多，這還不包括各種名目繁多的攤派。二 是私企與國企地位不平等，在貸款、凖入制、政策性轉移支付、相關的補貼政策方面，民企處在被擠壓狀態。 2009年中國用來拯救經濟的4萬億，90%流向了國企與地方政府，民營企業融資難且成本高。今年「兩會」期間，中國工信部部長李毅中就工業結構升級和中小企業發展問題答記者問時，網友紛紛在人民網上表達自己的看法，其中第一大問題就是中小企業貸款融資難、稅負重，生存艱難。

中國應仿效美歐扶持中小企業

中小企業稅負重、缺乏資金扶持，與中國政府的政策直接相關。這種政策取向正好與世界各國的做法相反。由於中小企業對就業關係影響甚大，世界各國一般都比較重視扶持中小企業。各國的做法不太一樣，有的通過財稅優惠政策，如日本；有的採取各種方法為中小企業的發展籌集資金，如法國。美國的中小企業約佔企業總數的99.7%， 其產出佔所有企業收入的40%，在經濟發展中起了非常重要的作用。

前總統里根曾把小企業比喻為「美國經濟制度的心臟與靈魂」。金融危機發生以後，美國許多中小企業受到很大衝擊。2009年11月1日，受總額高達649億美元的巨額債務所迫，美國最大的 中小企業商貸機構CIT申請破產保護。儘管如此，在美國長期支持中小企業發展政策的影響下，美國的中小企業依然充滿活力。為緩解國內的就業壓力，美國中小企業的作用更加受到重視。在總統奧巴馬宣佈新政策提案之前，中小企業管理局已在美國經濟復蘇資本（America」s Recovery Capital）的支持下，以中小企業管理局504貸款（SBA 504 loan）的形式，對中小企業提供幫助。

中國去年向國企注入的巨額投資並未拉動就業增長，目前中國經濟的「復蘇」只是一種無就業復蘇。國家發改委仍然將鋼鐵、石化等十大產業作為重點扶持對象，並聲稱其就業將超過1億人，但以往國企對就業貢獻率很低的事實，使人們對這一樂觀估算存疑。如果說大型企業是中國經濟的骨架，中小企業則是肌肉與細胞。目前中國政府應對症下藥，效仿美歐日等國，盡量使經濟「細胞」活躍、「肌肉」壯實，這樣才能給中國人造出「新飯碗」。

讀者反饋

在中共看來，國營企業才是社會主義經濟的象徵，不管國營企業有多麼的腐敗和不思進去。在中共眼裏，政治大於一切，就業問題，民生問題算啥啊（當然他們表面上還是很尊重中國的老百姓的）。鄒貴賓, 中國

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