福建南平袭击小学生案凶手被处决

Image caption 鄭民生辯稱應對散播謠言的人追究責任 。

福建南平市官員星期三（4月28日）證實，因持刀襲擊小學生造成八死五傷被判處死刑的當地男子鄭民生已經被處決。

鄭民生本月早些時候被南平中級法院判處死刑，福建高級法院上星期二審維持了這一判決。

南平市委宣傳部官員稱，鄭民生在星期三上午已經被槍決。

曾任醫生的鄭民生在3月23日早晨持刀在南平實驗小學門口攻擊上學的小學生，導致八人死亡，五人受傷。

鄭民生1990年從衛生學校畢業後被分配到南平一家工廠的職工醫院工作，隨後這家醫院改製成為社區衛生服務站。他在2009年辭職。

檢控官稱，41歲的鄭民生因戀愛受挫，與同事、家人關係不和，悲觀厭世，進而產生行兇殺人的念頭。

警方此前透露，鄭民生曾供認自己辭職以後一直沒能找到工作，也是令他感到厭世的原因之一。