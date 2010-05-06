中国警察纪律条例规定涉五种行为必开除

Image caption 新警察紀律條例稱，實施刑訊逼供可被開除。

為了打擊腐敗、純潔公安隊伍，中國第一部系統規範公安機關和警察紀律的紀律條例將從6月1日起正式施行。

由中國監察部、人社部和公安部聯合發佈的《公安機關人民警察紀律條例》設定了76種具體違法違紀行為，以及相關的適用處分。

紀律條例對危害特別嚴重的行為設定了嚴厲處罰規定，凡是有第七條規定行為之一的，一律給予開除處分。

這些行為包括：逃亡境外或非法出境、違反規定滯留境外不歸的；參與、包庇或縱容危害國家安全違法犯罪活動的；參與、包庇或縱容黑社會性質組織犯罪活動的；向犯罪嫌疑人通風報信的；私放他人出入境的。

而紀律條例第11條專門針對刑訊逼供，明確體罰、虐待違法犯罪嫌疑人、被監管人員，給予記過或記大過處分，情節嚴重的，給予開除處分。

另外，實施或授意、唆使、強迫他人實施刑訊逼供的，造成嚴重後果，也將給予開除處分。

整肅警隊

中國媒體引述有關部委負責人說，公安機關和警察的違法亂紀問題八成以上發生在執法過程中，有關紀律條例的出台，將發揮公安機關內部監督機制的優勢，確保辦案質量和效益。

根據條例，對受到處分的警察，應按有關規定延期晉升、降低或取消警銜。

隨著中國經濟的蓬勃發展，中國公安隊伍亦不時出現腐敗案件。

重慶市從去年開始展開打黑行動，當地多名警方官員被發現有重大違規違記行為，包括行賄、受賄和包庇黑社會等，事件引起全國轟動，並引起民眾對警察腐敗的關注。

截至目前，重慶各司法機關共有四名局級官員和14名處級官員在打黑行動中落馬。他們中包括前重慶公安局副局長文強和彭長健。