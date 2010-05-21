重庆司法局长涉黑案二审维持死刑

Image caption 文強代表律師此前以主動交代案情為由要求減刑。

重慶市高級法院就重慶市原司法局長文強涉黑案作出二審宣判，維持對他的死刑判決。

重慶高院星期五（5月21日）判決說，一審認定文強犯受賄罪，包庇、縱容黑社會性質組織罪，強姦罪，巨額財產來源不明罪，事實清楚，證據確實充分。

法院同時駁回了其餘四名被告周曉亞、黃代強、趙利明與陳濤的上訴。

對於文強的死刑判決，依例將報請中國最高法院核准。

重慶市檢察機關在去年進行大規模掃黑行動中，批捕犯罪嫌疑人1176人，其中782人被起訴，當中以文強官位最高。

文強認為一審對其受賄與巨額財產來源不明罪的部分犯罪事實認定有誤，並對法院認定強姦罪成立提出異議。

他的辯護律師在二審中提出，文強被拘捕後主動交代大部分受賄情節，因此一審判處死刑是量刑過重。

這起案件引起了當局的重視。中國國家主席胡錦濤今年年初表示，要嚴厲查處領導機關和領導幹部中濫用職權、貪污賄賂、腐化墮落、失職瀆職的情況。