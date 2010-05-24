深圳富士康又一员工坠楼身亡

Image caption 深圳富士康發生一連串員工墜樓事件

富士康集團在深圳廠區星期二（25日）又有員工墜樓身亡。

這是今年以來富士康在深圳第11起員工墜樓事件，造成9人死，2人重傷。

新華社說，這名男性員工從技校畢業，剛在深圳富士康工作了一個半月。

警方仍在調查他的死亡是自殺還是意外。但是新華社引述消息人士說，這名員工曾留下字條，對他父親表示道歉。

上星期五，富士康在深圳的一名21歲男性員工墜樓身亡。

深圳警方一名發言人說，警方經過調查，認定這起墜樓事件是自殺行為。

這一連串員工墜樓事件使外界極為關注他們的工作條件和心理健康。

台灣鴻海集團創辦人郭台銘昨天首次就旗下富士康集團深圳廠區不斷發生員工墜樓事件表態。他否認「血汗工廠」的指稱。

抵制新iPhone

設在香港一個壓力組織 -- 香港大學師生監察無良企業行動星期二（25）在富士康香港辦公室前舉行了抗議，要求關注員工權益。

該組織負責人陳詩韻在接受BBC中文網採訪時說，富士康對他們沒有作出任何正面回應，使他們感到失望。

富士康是世界最大的電腦零部件製造商，也為蘋果公司生產iPhone。

陳詩韻說，他們將針對蘋果公司即將推出的新iPhone，呼籲消費者採取抵制行動。

她說，「我們要提高消費者的認識，讓他們看到工人們在生產iPhone時付出的代價。」