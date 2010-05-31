独立时尚可能导致中国女烟民人数上升

2010年5月31日

圖像加註文字， 女性煙民是今年世界無煙日的關注焦點

5月31日是世界衛生組織發起的第23個世界無煙日，今年的主題特別關注女性煙民。

世界衛生組織說，煙草工業正在越來越多地使用不計後果的策略，鼓勵年輕女性開始吸煙。

在一些新興經濟體，如尼日利亞、烏拉圭和保加利亞，青少年吸煙群體中的女性人數已經超過男性。

與此同時，中國雲南一個NGO組織對中國女性吸煙行為及原因進行的研究報告，也表明城市女性吸煙數量上升。

調查結果顯示，近5年來，中國城市女性吸煙者除了人數增加之外，還集中在受教育程度較高、消費水平較高、或供職於一些特殊行業的女性中。

組織此次調查的超軼健康諮詢中心執行主任 、昆明醫學院公共衛生學院教授李曉亮教授在接受BBC中文網採訪時，把最新調查和以前的調查作對比。

李曉亮說，她們在2002年所作的調查中，中國城市女性吸煙人數佔3.8%。而在今年五月所作的調查發現，這個數字上升到11.3%。

時尚的標誌

此次調查的另一個發現是，中國城市女性吸煙群體非常年輕，平均年齡是24歲。

李曉亮教授認為，從年紀輕、受教育程度高、消費水平較高等特點看，中國城市女性吸煙者增多可能與煙草公司的營銷策略有關。

這類女性可能把吸煙看作獨立、自由和時尚的標誌，甚至當作減肥的手段。

由於受過較高程度的教育，也有一定的經濟實力，所以她們更容易落入營銷商的標榜自己引領時尚風潮地位的策略陷阱。

當人們的關注焦點集中在女性煙民數量上升的同時，中國的男性煙民數量卻可能有所下降。