吕秀莲与台联党吁国际关切ECFA议题

林楠森

BBC中文網台灣特約記者

2010年6月1日

圖像加註文字， 呂秀蓮表示ECFA簽訂後，國際上將解讀台灣政府為中國的一個地區。

台灣前副總統呂秀蓮與台聯黨舉行國際記者會，除反對ECFA在未經人民同意前簽定外，並呼籲國際關切台灣人民的公民權。

台聯黨引用國際觀察組織的評級，批評馬英九政府上台兩年來未守護台灣民主與言論自由，並呼籲國際社會關注其是否將再度用政治力封殺人民的公投要求。

其引用的評級包括自由之家將台灣的公民自由評級由第一級降至第二級，以及台灣的新聞自由排名過去兩年來遭到自由之家與無國界記者組織大幅調降。

呂秀蓮在記者會上表示，基于主權，經濟，後續政治效應等理由此一經濟協議在獲得人民同意前不該簽定。

反對簽署理由

呂秀蓮表示，台灣與中國在同一時間加入世界貿易組織，據世貿規定會員國簽訂是FTA，香港因為不是主權國家，中國與香港才會簽訂CEPA。

她還說，ECFA一旦簽訂後，國際上將解讀台灣政府與台灣人民接受安排，成為中華人民共和國的一個地區，這是無可挽救的傷害。

就政治的後續效應來說，呂秀蓮引述溫家寶與李克強在2008年中共政治局擴大會議的講話，表示中共的意圖非常赤祼，呼籲馬英九必須三思。

據呂秀蓮引述的溫家寶講話，其表示要解決台灣問題，必須政治與經濟雙管齊下，經濟在前台，政治在幕後，要通過經濟一體化方案，實現兩岸經濟統一，其後的政治統一將順理成章。

她並說李克強講話更為赤祼，呂秀蓮引述他說，只要實現了市場一體化與經濟一體化，中共將立即在兩岸關系上取得具有決定性的戰略主動權，台灣的出口市場與進口戰略資源由其控制，戰略性經濟行業由其控股，也將有能力操控台灣股市等。

她引述的李克強講話同時還說，在控制台灣經濟命脈後，中共的政治意志就決定了台灣的政治意志，台灣問題按其政治意志解決，就是歷史的必然。

公投案審批

由台聯黨發動人民草根性聯署的公投案，即將在周四由行政院的公投審議委員會作出是否通過決定，從官員的說法來看，公投案通過審批機會可能不大。

台聯黨提出的公投題目是“您是否同意政府與中國簽定兩岸經濟合作協議”，行政院長吳敦義稱公投不該投假命題，他說發動公投者不能每天反對，但要用贊成的題目來公投。

台聯黨主席黃昆輝則說，全球民主國家實施公投題目不一但原則相同，詢問人民是否支持一個政策是簡明的問法，若要以提案人動機來否決公投案，是進行非民主的思想檢查。

台灣公投法是在前總統陳水扁主政時通過立法，但當時由國民黨為首的泛藍掌握立法院多數，其高門坎的制度設計使得任何議題幾乎都無法通過，並被批評“鳥籠公投法”。