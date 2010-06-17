中国再次敦促美国停止对台军售

2010年6月17日

圖像加註文字， 秦剛：美國對台軍售損害中國利益

美國國防部長蓋茨為對台灣出售武器進行了辯解後，北京再次敦促華盛頓停止這個做法。

外交部發言人秦剛星期四（17日）在北京舉行的記者會上說，「美方向台灣出售武器，嚴重損害了中國的核心利益，中方堅決反對。」

他說，「我們這一立場是明確的，一貫的。」

蓋茨周三(16日)在國會聽證會上表示，美國對台軍售符合美國的《台灣關係法》。

他還暗示北京與台北關係改善也並未減少美國對台軍售的必要。

秦剛說，「中方要求並敦促美方能夠恪守承諾，停止對台軍售，以實際行為改善和發展中美關係創造條件。」

在星期三的美國國會聽證會上提問的參議院情報委員會主席、加州民主黨參議員戴安娜·範斯坦最近曾訪問了中國。

她說，在與某些中國領導人會晤時她被告知，中方願意「重新部署」威脅台灣的導彈。

範斯坦參議員說，「我明白「重新部署」一詞並非指「移走」。我了解這個情況，也了解部隊的數量。」

但蓋茨表示，美國國會或白宮才有權決定是否應該改變對台軍售問題，因為「對台軍售基本上是一個政治決定」，這並非由美國國防部作出，而應由美國政治領導人作出。

5月25日，美國太平洋戰區司令威拉德上將和中國人民解放軍副總參謀長馬曉天上將在中美戰略對話的間隙舉行了會談。