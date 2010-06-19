李鹏“六四日记”香港出版叫停

Image caption 許多人指責李鵬應為六四流血事件負責

原定下周出版中國前總理李鵬有關"六四"事件回憶的香港出版社表示，因為「版權問題」放棄出版計劃 。

這部《李鵬「六四」日記》原定由前中共總書記趙紫陽秘書鮑彤之子鮑樸主持的香港新世紀出版社6月22日出版。

但鮑樸周五對媒體表示，因為他未能合法擁有版權而不得不停止出版。

路透社和法新社分別引述他的話說，「有關機構拿出了有關版權的資料，根據香港版權法，除了放棄出版沒有別的選擇」。

鮑樸沒有透露具體是什麼機構的什麼人拿出了什麼版權證據，但分析人士普遍認為，鮑樸受到的壓力應當「有來頭」，因此也從另一個角度證實了「日記」的真實性。

沒有授權？

此前鮑樸曾對媒體表示，他是通過「中間人」拿到的日記手稿，並通過多種途徑證實日記的真實性。但路透社周六引述接近北京高層的匿名人士的話說，李鵬「從來沒有同意」鮑樸出版他的日記。

原定的兩萬冊日記出版之前已經開始有網絡版流行，內容詳細記錄了「六四」前後的事件和決策過程。

外界普遍認為李鵬是1989年「六四」天安門流血事件的主要負責者之一。

李鵬說：「我寧願犧牲自己和家人的性命，也要阻止示威失控，變成文化大革命一樣的悲劇。」

李鵬在日記中提到，是鄧小平決定派軍隊進入北京及實施戒嚴的，除了趙紫陽，所有人都支持鄧小平的決定。

有分析認為，李鵬的說法似乎是在為自己開脫責任。但不管內容如何，目前的中共當局顯然不希望有任何出版物鉤起人們對「六四」的記憶。