乌鲁木齐骚乱周年当局紧张防范

Image caption 新疆警方在烏魯木齊7.5騷亂週年前夕舉行防暴演習。

在新疆烏魯木齊大規模騷亂一週年即將來臨之際，烏魯木齊當局部署大批警力開展為期一個月的安全「專項行動」。

根據新疆官方「天山網」報道，烏市公安局周五（6月18日）召開了「大幹30天、防反彈、保穩定」行動部署電話會議。

警方開展的這項安全行動將於7.5騷亂週年前15天開始，並將於騷亂週年後15天結束，嚴防有人借週年之機再次引發騷亂。

據報道，烏魯木齊警方將於此期間近一步加強對社會治安的防控，調整巡邏路線、加強重點部位、要害部門的警力，加大對商場酒店、集貿市場等公共場所的檢查。

此外，當局還將增派警力，加強對槍支彈藥、民爆、劇毒等危險易爆物品的搜檢，並將嚴厲打擊違規運輸、使用此類物品的團體與個人。

官方媒體稍早時曾報道說，新疆警方最近舉行了大規模的防暴演習，為烏魯木齊騷亂週年發生不測做凖備。

在去年的烏魯木齊大型騷亂中，有近200人喪生，1700多人受傷。

北京政府將去年的烏魯木齊騷亂歸咎於「境內外的分裂主義勢力」所為，但卻沒有提供任何有關的證據。