连续暴雨导致江西第二大河干流决堤

Image caption 江西遭受水災襲擊的民眾已達700多萬人。

據中國媒體周二（6月22日）報道，由於最近連降暴雨，江西省第二大河流撫河的唱凱堤周一傍晚發生決堤，決口寬400米。

面臨洪水危及的有下游臨川五個鄉鎮的14萬多居民，以及京福高速公路、316國道以及12萬畝農田。

江西省已依照防汛應急預案規定於周一晚間啟動防汛最高級別的一級應急響應，並派出數千名包括武警在內的救援隊伍前往搶險救災。

目前尚未傳出有關人員傷亡的報道。

據江西防汛辦公室發佈的消息，最近的連降暴雨已造成江西26條河流水位超警戒，62座水庫出險，其中兩座漫頂險情，60條圩堤出險，其中萬畝以上圩堤12條。

據初步統計，截至周一下午，江西全省共有93個縣市1128個鄉鎮的700多萬人受災。

農作物受災面積達525千公頃，倒塌房屋7萬多間，轉移民眾73萬人，直接經濟損失為178億元人民幣。

中國南方近來多個省份出現洪水災情，已經造成超過百人死亡。