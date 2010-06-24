华南连降大雨 十省严重受灾
- 2010年 6月 24日
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中國南方地區受到大範圍強降雨襲擊，十省區市遭受嚴重洪澇災害。
氣象專家表示，1998年的雨情與今年的情況有些不一樣，不太可能出現類似的洪災。
在江西，全省超過860萬人受災，13人死亡，失蹤10人，造成直接經濟損失240多億元人民幣。
中國國務院總理溫家寶周四到江西撫州察看災情。
受上游來水加大及前期降雨影響，安徽長江沿岸主要站點水位全線上漲，部分站點水位已超過設防水位。
安慶市樅陽縣已發生多處崩岸險情，威脅6000多名群眾生命財產安全。
嚴重的洪澇災害，連日來也在湘潭造成了較大的損失。其中湘潭縣緊急轉移安置13120人。
今年以來全國累計有22個省份遭受洪澇災害，因災死亡365人、失蹤147人直接經濟損失約709億元人民幣。