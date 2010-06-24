华南连降大雨 十省严重受灾

Image caption 最近以來的大雨洪澇災害造成嚴重的生命財產損失。

中國南方地區受到大範圍強降雨襲擊，十省區市遭受嚴重洪澇災害。

氣象專家表示，1998年的雨情與今年的情況有些不一樣，不太可能出現類似的洪災。

在江西，全省超過860萬人受災，13人死亡，失蹤10人，造成直接經濟損失240多億元人民幣。

中國國務院總理溫家寶周四到江西撫州察看災情。

受上游來水加大及前期降雨影響，安徽長江沿岸主要站點水位全線上漲，部分站點水位已超過設防水位。

安慶市樅陽縣已發生多處崩岸險情，威脅6000多名群眾生命財產安全。

嚴重的洪澇災害，連日來也在湘潭造成了較大的損失。其中湘潭縣緊急轉移安置13120人。

今年以來全國累計有22個省份遭受洪澇災害，因災死亡365人、失蹤147人直接經濟損失約709億元人民幣。