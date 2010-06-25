英国对香港选举改革方案表示欢迎

Image caption 立法會通過了新的選舉辦法

英國政府星期五（6月25日）發表聲明，對香港立法會通過2012年選舉安排方案表示「熱切歡迎」。

此前，香港立法會經過長時間的辯論，以超過全體議員三分之二多數贊成票的結果，通過了關於2012年立法會產生辦法的修訂議案。

在表決這項議案之前，香港立法會還在星期四表決通過了2012年香港行政長官產生辦法的修訂議案。

「務實、合作」

英國外交部次官布朗發表聲明說，香港政府和立法會成員表現了香港聞名的務實精神，使政制的改革得以進展。

布朗的聲明還說，他希望香港現在能以新的合作精神，朝著實現2017年和2020年（特首和立法會）全面普選的承諾向前發展。

他還說，英國政府和國際社會將繼續密切注意香港的政治發展。

「樂於看到」

在香港立法會通過2012年立法會和行政長官產生辦法議案之後，中國政府也在星期五發表聲明，表示歡迎。

中國國務院港澳事務辦公室發言人發表談話，形容這一結果「符合香港公眾的普遍願望，也是中央政府樂於看到的」。

發言人還說，「依照基本法和全國人大常委會有關決定的規定推進香港政制的民主發展，是中央政府堅定不移的立場。」