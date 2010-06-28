中共公布最新党员人数 入党动机受质疑

Image caption 《中共統治者神的秘世界》一書封面

世界上最大的政治黨派中國共產黨正在變得越來越大。

據中共中央組織部的統計，截至2009年底，中國共產黨黨員的總數為7799.5萬，比2008年增加了206.5萬名。

這一龐大的中共黨員數字，幾乎等於整個德國的人口總數。

中組部副部長王秦豐說，2009年有兩千萬人申請入黨，其中十分之一被批准。

中組部的統計資料顯示，中共黨員中35歲以下的有1847.3萬，佔黨員總數的23.7%。

在以年輕人為主的高校，中國的1638所普通高等學校全部建立了黨組織。

入黨動機

但是，外界對新黨員的入黨動機抱有懷疑。有人擔心，由於希望通過入黨成為統治階層的一員，越來越多中國人——尤其是年輕人申請加入共產黨。

美聯社的有關報道說，對於許多新共產黨員，入黨不僅是為了主義和理想，更意味著抓住了一個能讓你進入統治階層網絡的機會，包括額外的醫療保健津貼、退休福利和增加工作的機遇。

入黨必須有共產黨員作介紹人，必須表現出對黨的忠誠，還要寫表達強烈意願的入黨申請書。

英國《金融時報》記者馬利德Richard McGregor最近出版的新書《The Party：The Secret World of China」s Communist Rulers》（《黨：中共統治者的神秘世界》）中，談到中國的一黨制如何使得統治階層網絡達到一個新的水平。

除了公布最新黨員人數以外，中共還強調黨務公開的重要性。

中國各大媒體周一都突出報道了中組部新聞發言人鄧聲明首次亮相的消息。

報道還援引中組部副部長汪秦豐的話說，要推進黨務公開，健全黨內情況通報制度，及時公布黨內信息，暢通黨內信息上下互通渠道。