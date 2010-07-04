香港记者协会批港府未捍卫言论自由

Image caption 香港主權移交以來的言論自由空間引關注

香港記者協會周日（4日）批評香港特區政府沒有採取措施捍衛香港的言論自由。

記協在最新一期的《香港言論自由年報》中指出，港府對不同聲音越來越不包容。

報告表示，當局拘捕和撿控示威者，警察與示威者發生衝突等事例，足以證明香港的政治環境日益惡化，令香港的言論自由大受影響。

這份年報中列舉種種香港新聞自由受威脅的事例，包括拒絕讓香港電台成為真正獨立的公共廣播機構。

記協還指出，港政應該更強而有力地捍衛這至關重要的人權，例如讓香港電台與政府脫勾、構建獨立的公共電視和電台頻道，確保媒體多元化。

法律改革方面，記協促請政府訂定信息自由法。

香港記者協會又要求政府檢討對不同政見者的態度，包括監視、拘捕及騷擾示威者的做法，以及廢除《公安條例》中的限制性條文。

香港政府發言人對記協的批評回應說，基本法及人權條例保障市民的人權、言論及新聞自由，並強調警方尊重市民集會及遊行的權利，採取拘捕行動是基於示威者公然違反法律。

該發言人還表示，香港是亞洲最自由的地區之一，是新聞界百花齊放的地方，數以千計的新聞從業員能自由報道各地事情。