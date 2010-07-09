图辑：台北故宫举办西藏文物展
由中国大陆各地博物馆借出的一百多项西藏文物在台北展出，BBC中文网带您一睹风采。
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台北故宮博物院的西藏文物展，由西藏、北京與承德共12個中國各地博物館出借一百多項文物展出。（圖／文：BBC中文網台北特約記者林楠森）
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展出品多數是藏傳佛教文物，圖為無我佛母與薩迦派眾高僧，現藏於山南札囊的敏竹林寺。
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藏傳佛教五大本尊之一的時輪金剛雙身像，四面二十四臂的神像各手均持有法器，現藏於日喀則的夏魯寺。
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十七世紀的木製獸頭金鋼橛，現藏於布達拉宮管理處。
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修持藏傳佛教密宗法器，包括轉經輪，轉經筒等。
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第一世達賴喇嘛根敦珠巴的木製泥金彩繪像，現藏於布達拉宮管理處。
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密宗佛教法器「嘎巴拉碗」，碗的下方為僧人頭蓋骨，上方為銅鎏金，現藏於北京民族文化宮。
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此一兩岸合辦宣揚西藏為「中華文化」的展覽受在台藏人抗議，圖為十一面千手千眼觀音。
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展出品也包括歷代西藏與中國政治關係文物，圖為明朝皇帝對西藏的「宣德封誥」。
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元朝信奉藏傳佛教，八思巴被元世祖忽必略奉為國師，圖為十三世紀的灌頂國師與大元帝師等印，印文為八思巴為蒙古所創的方體文字。
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圖右上方的銀制「曼札」，其一旁系有百年前的布條，表明是九世班禪額爾德尼送給清朝慈禧太後的贈禮。
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展品被一般觀賞者視為歷史文物與工藝品，但一些來自西藏的展品對修行的喇嘛則具有宗教上意義。