马英九通过吴伯雄公开传话胡锦涛

Image caption 馬英九托吳伯雄給胡錦濤帶去16個字

目前在中國訪問的國民黨榮譽主席吳伯雄，將為兩岸領導人公開傳話，馬英九說，他要求傳話的內容為「正視現實，累積互信，求同存異，續創雙贏」。

吳伯雄目前在中國大陸參加國共兩黨舉行的兩岸經貿論壇，胡錦濤預計將在周一以中共總書記身份與他在北京會面。

其公開傳話內容類似過去馬英九對兩岸多次提及的說法：「正視現實，建立互信，求同存異，共創雙贏」。

從建立互信到 「累積」互信，以及共創雙贏到「續創」雙贏，其間兩岸發生的重要事件是在六月底簽署了ECFA經濟合作協議。

民進黨質疑

此一被馬英九視為建立了互信與共創了雙贏的協議，在台灣內部卻遠不如國共兩黨間的一派和諧。

上周立法院朝野政黨因為是否能實質審查此一協議而爆發肢體衝突，並造成雙方各有立委受傷。

立法院在國民黨席位優勢下並未就此一協議進行實質審查，直接進入二讀程序，這使得民進黨質疑馬英九，為何在宣稱協議極有利於台灣下，不敢讓立法院公開討論內容。

吳伯雄與胡錦濤的會面預計也將會談到此一協議，民進黨主席蔡英文表示，台灣與中國的問題在國民黨執政下有很多不透明的地方。

蔡英文說，台灣一些往來與兩岸間的政治人物，他們跟中國說了什麼話，民進黨都不知道，這是其憂慮的地方。

兩岸渠道

馬英九上台兩年以來，包括兩岸政府官員與國共兩黨之間往來密切，尤其在還存在眾多秘密交往渠道下，這樣的公開傳話，宣示意義看來大過實質意義。

不久前卸任的台灣國安會秘書長蘇起指出，兩岸間除了公開渠道外，也存在相當數量的秘密溝通管道。

馬英九此前在接受BBC中文網專訪時，並未說明這些秘密渠道的內容，但他表示他本人從未與胡錦濤或溫家寶通過熱線電話。

國共兩黨數年前搭起密切交往的平台後，即由其黨主席直接往來，但在馬英九以總統身份兼任黨主席後，他稱與胡錦濤見面的時間尚未成熟。