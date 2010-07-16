越南遣返百余名两岸电话诈骗集团嫌疑人

Image caption 電話詐騙集團的犯罪活動曾經因兩岸互不相通而猖獗和囂張

台灣刑事警察局向BBC中文網證實越南遣返了100多名台灣和中國大陸的詐騙集團嫌疑人。

被遣返的人當中，88名是台灣人、23名是來自中國大陸。

這些人都是前些時候被破獲的7個電話詐騙集團的成員。

各方努力

台灣刑事警察局國際刑警科科長馬振華告訴BBC中文網，這是兩岸共同提供情報，配合越南警察部門，共同努力的結果。

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在海峽兩岸尚未簽署共同打擊犯罪協議之前，電話詐騙集團甚為猖獗，造成兩岸許多民眾受害。

馬振華介紹說，這是因為此前詐騙集團可以利用兩岸互不相通，而從對岸向彼岸的民眾詐騙，借「犯罪行為在一個地方，受害人在另外一邊」而無法成案調查之便，逍遙法外。

自從簽署共同打擊犯罪的協議之後，兩岸彼此交換證據和情報，嚴重地打擊了這些電話詐騙集團，故而這些犯罪團伙便把陣地遷移到泰國、馬來西亞、菲律賓、越南等東南亞國家。

馬振華表示，現在兩岸在交換情報等方面的合作，已經成為正常的做法。

警方反擊

不久前，兩岸的警方就曾經合作，同步偵破電話詐騙集團，查獲大批通信器材等犯罪工具和大筆現金、銀行存款等證物。

這顯示了兩岸警察部門不但重視詐騙集團作案，也已經籌劃了細密的計劃將犯罪團伙一舉擒獲。

先前已經有在泰國同當地警方合作，偵破詐騙集團的案例，這次則是第一次和越南警方合作偵破並遣返詐騙集團嫌疑人。

據稱，這些詐騙集團租用酒店、旅館，通過難以追查的網路電話，向受害者行騙，行騙手法大多以宣稱受害人個人資料被犯罪團伙冒用開始，接著再一步一步將受害人騙入陷阱、交出金錢。

馬振華說，要打擊跨國詐騙集團，就必須要多國或者多邊合作，因而他也呼籲東南亞各國共同合作打擊犯罪。